Zahradil: Evropská unie není stát. Komise nemá co mentorovat národní vlády

Europoslanec Zahradil je lídrem Aliance konzervativců a reformistů v Evropě (ECR), přímo její „spitzenkandidát“. To znamená, že pokud by se změnila politická situace a socialisté s lidovci by v europarlamentu nezískali nadpoloviční většinu, což se zdá pravděpodobné, získal by šanci vystřídat Jeana-Clauda Junckera v roli předsedy Evropské komise.

Zahradil očekává, že po volbách spolu Evropský parlament a Evropská rada svedou souboj o to, kdo vybere příštího šéfa Komise. „Parlament se bude tvářit, že je tím tělesem, které má právo rozhodnout o budoucím předsedovi Evropské komise,“ míní občanský demokrat. „Bude to zásadní střet, nikdo nebude chtít ustoupit,“ odhaduje.

Europoslanec vysvětlil, že na schéma „spitzenkadidátů“ evropští konzervativci přistoupili, aby zviditelnili své myšlenky. Před pěti lety je přitom odmítali. „Umožňuje nám to zúčastnit se televizních debat, kulatých stolů, konferencí, dávat rozhovory do médií, zkrátka využít všech prostředků, abychom naši představu Evropské unie dostali k veřejnosti,“ řekl.

„Nevstoupíme do koalice, v níž bychom byli jen přívěskem, do které bychom nemohli otisknout významné části našeho programu.“

Zahradil nevyloučil možnost spolupráce s frakcí, která by mohla vzniknout okolo francouzské euroskeptické političky Marine Le Penové, která evropské konzervativce zmínila jako možné partnery. „Bude to záviset na tom, zda tato frakce vůbec vznikne. Zatím neexistuje,“ zdůraznil politik ODS.

„Evropská komise si hraje na nadřazený orgán, který má vládám říkat, co mají dělat. Takhle to ale ve smlouvách napsáno není.“

Eurorealistickou politiku, jak konzervativci svůj postoj nazývají, již podle Zahradila berou evropští lidovci i další frakce vážně. „Někteří z nich to nedělají rádi, to je vidět,“ připustil.

Zahradil by si především přál změnit pojetí Evropské komise. Měla by podle něj být být méně politická, ustoupit mediálně do pozadí a nesnažit se být protipólem Evropské rady. „Aby se přestala tvářit jako evropská vláda, aby se někteří komisaři přestali tvářit jako mentoři národních vlád, ale aby se Evropská komise chovala jako služebník nebo pomocník Evropské rady,“ vysvětlil svůj záměr.

„Evropská unie není stát. Pokud budeme Evropskou komisi dále politizovat, tak ji budeme posouvat do pozice jakési kvazivlády Evropské unie. To je koncept, se kterým já hluboce nesouhlasím,“ upřesnil.

Zařadit zpátečku

Co se týče reformy Unie, krom změny pojetí Komise ji Zahradil navrhuje také „zpružnit,“ „rozvolnit“, „zařadit zpátečku“. Jednotlivé národy podle něj musí získat pocit, že je nikdo neřídí. „Že jim nikdo z evropské úrovně neříká, jak mají žít a co mají dělat, čím se mají stravovat a čím topit,“ upřesnil. „Evropská unie by toho měla dělat méně a měla by to dělat lépe,“ dodal.

V Bruselu k takové reformě podle Zahradila není vůle, ta podle něj musí vzejít z členských států a národních vlád. „Proto tolik zdůrazňuji roli Evropské rady jako základního orgánu, který sdružuje představitele státu a vlád a měl by silně tlačit na tuto reformu,“ apeluje.

Zahradil se obává, že když se bude příliš tlačit na integraci, lidé se obrátí proti modelu evropské spolupráce. „Jednotná obchodní politika, která tady je a bude, ještě nezavdává důvod, aby byly státy nuceny, ať už na základě shody, nebo většinového hlasování, které já odmítám, zaujímat jednotnou politickou pozici,“ sdělil své stanovisko.