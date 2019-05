Pražské tramvaje řídí evropská šampionka. Raději zpomalit a uspat cestující, doporučuje Pravdová

video Třetí nejlepší řidička tramvají v Evropě Pravdová: Když cestující usínají, znamená to, že se jim se mnou jede dobře

Nikol Pravdová bodovala na evropském šampionátu v řízení tramvaje v kategoriích jako tramvajový bowling nebo odhadnutí rychlosti do 35 kilometrů v hodině. „Ještě tam byla jízda historickou tramvají se zastavením před kuželem, odhadnutí zastavení na třetí dveře bez zrcátek a brždění do vyznačeného prostoru,“ popsala Pravdová. „Nedá se to trénovat. Já si nejlépe rozuměla s historickou tramvají.“

Řidičkou tramvaje se stala před osmi lety. „Přivedl mě k tomu můj muž, který také řídí. To nejhorší, co se mi za tu dobu stalo? Přebíhalo dítě. Rozhodlo se, že přeběhne, zničehonic a ještě zakoplo, upadlo. Bylo to na centimetry, měla jsem srdce až v krku,“ uvedla.

Chodci podle ní nevěnují často tramvajím pozornost. Jen loni skončilo pod koly tramvají v Praze 104 lidí, osm z nich zemřelo. „Mám pocit, že od té doby, co jsou dotykové telefony, tak většina lidí kouká do nich. Odvádí to pozornost. Problém jsou také sluchátka v uších, kapuce přes hlavu nebo přebíhání na červenou na poslední chvíli,“ myslí si Pravdová.