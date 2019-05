Kováčik převzal vedení ŘSD. Má organizaci otevřít a urychlit přípravu staveb

Profil Pavol Kováčik

V uplynulém roce působil jako předseda dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), jeho zvolení do rady loni v dubnu navrhlo hnutí ANO, za úkol tehdy dostal zrychlit dopravní výstavbu. Kováčik má za sebou bohatou kariéru ve stavebních firmách i společnostech spojených s dopravou. Působil mimo jiné jako předseda představenstva Inženýrských staveb Košice (2010 až 2014) nebo investiční ředitel slovenské Národní dálniční společnosti (2014 až 2016).

Vystudoval někdejší Vysokou školu dopravy a spojů v Košicích, kde získal i titul kandidáta věd (dnešní PhD.), v roce 2004 dokončil program MBA na Vysoké škole ekonomie a managementu v Praze. Původní profesí strojař začínal v žilinském vývojovém a zkušebním podniku ZVU VURAL, po listopadu 1989 působil jako broker na akciovém trhu. Na přelomu století se poprvé dostal do vedení Inženýrských staveb Košice, kde působil nejprve dva roky, aby se později do čela firmy vrátil.

Pavol Kováčik (narozen 12. října 1962) řadu let působil během své kariéry také v České republice, koncem 90. let mimo jiné zasedal v představenstvu společností Pozemní stavby Zlín nebo pražského Armabetonu, kde byl v letech 1999 až 2000 i předsedou představenstva. Poté krátce působil ve zbrojním průmyslu, a to jako předseda představenstva společnosti Zbrojovka Brno Arms. Počet firem, v jejich orgánech zasedal, je ale podle obchodního rejstříku ještě mnohem vyšší.

V minulosti Kováčik působil také jako prezident Svazu stavebních podnikatelů Slovenska, od roku 2012 pak zasedá v představenstvu Slovensko-České obchodní komory.