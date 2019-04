Soud zopakoval osvobozující verdikt pro policistu, který na řidiče v Plzni vytáhl pistoli

Čtyřiapadesátiletému Slavotínkovi, který byl dříve zástupcem velitele krajské zásahové jednotky, hrozilo až pět let vězení. Odmítal, že by se dopustil násilí vůči řidiči druhého auta. Podle čtvrtečního verdiktu soudu se nedopustil trestného činu, nejednal ale ani tak, jak by se měl policista chovat.

Slavotínek od začátku nepopíral svůj vulgární projev vůči řidiči zastaveného vozu. Soud proto případ postoupil jako přestupek krajskému policejnímu ředitelství ke kázeňskému projednání. Usnesení není pravomocné, státní zástupce si ponechal lhůtu pro podání stížnosti.