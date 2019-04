Řidič, na kterého šel v Plzni policista s pistolí, si stěžuje na GIBS

Novou stížnost podal řidič, kterého v září na plzeňské silnici zastavili policisté v civilu. Ohrazuje se proti tomu, že mu Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) neumožnila nahlédnout do vyšetřovacího spisu. Podle právního zástupce je to nezákonný postup a policie tak dotyčného trestá za to, že případ zveřejnil.