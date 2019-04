Strojvedoucí vyskočil za jízdy. Zjistil, že nastoupil do špatného vlaku

„Za jízdy Ex (expresu) 130 vyskočil strojvedoucí Českých drah, když zjistil, že nastoupil do špatného vlaku,“ stojí v neveřejném zápisu správy železnic o zákrocích policie, který má ČT k dispozici.

Podle informací ČT byl muž na cestě do práce z Bohumína do Ostravy. Až ve vlaku zjistil, že nastoupil do spoje mířícího do Polska, tedy opačným směrem. Ve zhruba padesátikilometrové rychlosti strojvedoucí z vlaku vyskočil a zranil se.

České dráhy událost potvrdily. „Jde o našeho zaměstnance, strojvedoucího, který nebyl ve výkonu práce, tedy neřídil vlak. Případ vyšetřujeme jako mimořádnou událost,“ sdělil ČT mluvčí drah Radek Joklík. Další informace bude moci dopravce sdělit až po ukončení vyšetřování, dodal.