Sucho za týden skončí, slibuje předpověď. Letní teploty vystřídá silné ochlazení a déšť

Neobvykle teplé počasí vydrží i v následujících dnech. Ochladí se až na konci příštího týdne, kdy by teploty měly klesnout až o deset stupňů. V závěru týdne bude podle meteorologů také pršet, srážky by mohly být místy i vydatné. Celkově by následující čtyři týdny měly být teplotně průměrné a srážkově slabě nadnormální nebo normální. Vyplývá to z měsíčního výhledu počasí Českého hydrometeorologického ústavu.