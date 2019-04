Kandidáti na ministry v Lánech. Prezident Zeman jmenuje Kremlíka a Havlíčka 30. dubna

Co se týče železnize, budoucí ministr chce zajistit bezodkladnou rekonstrukci drážních budov, které jsou ve špatném stavu, případně prázné budovy nabídnout veřejnosti, především státní správě.

Kremlík ocenil přátelskou atmosféru, která podle něj na jednání panovala. Pochválil také Zemanův „hluboký vhled“ do problematiky resortu.

Prioritou je pro Kremlíka také trať z Prahy do Kladna s odbočkou na letiště i vznik vysokorychlostních tratí. „Chci se zasadit o to, aby někeré trasy byly do konce volebního období alespoň vytyčeny,“ sdělil budoucí ministr.

Kremlík: Chci navázat na Ťoka

Krom toho Kremlík hovořil o alternativních zdrojích financování pro dopravní stavby, zmínil spolupráci s Evropskou investiční bankou či Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou. Upozornil také na PPP projekty, které jsou financovány soukromníky, od nichž si stát stavby pronajímá.

V následujících dnech se chce Kremlík detailně seznámit s fungováním ministerstva dopravy. Tento týden se setká s odcházejícím šéfem resortu Danem Ťokem (za ANO), kterého pochválil, že pokročil s přípravou staveb. Kremlík zdůraznil, že Ťok byl zatím vůbec nejdéle sloužícím ministrem dopravy, a sdělil, že na něj chce navázat.