Vláda navýšila tarify v sociálních službách až poté, co poskytovatelé požádali o dotace. Chybí peníze

Dvacítka matek, které žijí v Domově svaté Máří Magdalény, by se o své děti jen sotva dokázala sama postarat. Azylový dům se začátkem roku ocitl úplně bez peněz. „Prostředky na letošní rok byly zkráceny zhruba o milion a půl,“ vyčíslila ředitelka Marcela Dvořáčková.

Po odvysílání reportáže pořadu 168 hodin z konce března začali u dveří domova zvonit lidé. Přiváželi jídlo, hračky, oblečení nebo drogistické zboží. A na účet domova začaly proudit peníze.

„Většinou jsou to částky drobné, to znamená 500 korun, 1000 korun, a za to my bychom chtěli poděkovat, protože to je něco neskutečného, já jsem to nikdy nezažila,“ poděkovala Dvořáčková.

Vláda navýšila tarify pozdě

Komplikovaná je ale situace mezi všemi poskytovateli v celé republice, nejen v Domově svaté Máří Magdaleny. Vláda Andreje Babiše (ANO) totiž rozhodla o plošném zvýšení platů pracovníků v sociálních službách, avšak učinila tak až v listopadu loňského roku, tedy poté, co poskytovatelé poslali na kraje žádosti o dotace na rok 2019. Mnohde proto chybí peníze.