Ve věku 54 let zemřel bývalý šéf rozvědky a velvyslanec Schwarz

Ve věku 54 let zemřel bývalý šéf civilní rozvědky a někdejší velvyslanec v Izraeli Ivo Schwarz. Na Twitteru to oznámil ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Schwarz byl nejdéle působícím ředitelem Úřadu pro zahraniční styky a informace, v čele rozvědky stál osm let. Poté se stal českým velvyslancem v Izraeli. Podle Twitteru velvyslanectví bojoval Schwarz s leukémií.