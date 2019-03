Česku hrozí další suchý rok. Sníh hladiny podzemních vod nezvedl a ani duben nebude deštivý

Nedostatek podzemní vody se projevuje v půdě, vyschlými studnami a nízkými průtoky řek. Kolik vody pod povrchem je, se monitoruje třeba na pramenech. Jejich vydatnost se měří podle toho, za jak dlouho voda naplní speciální nádobu.

„Pokles vydatnosti pramenů sledujeme od roku 2014 nebo 2015,“ potvrzuje dlouhotrvající sucho hydrolog ČHMÚ a Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka Radek Vlnas.

Doplnění zásob podzemní vody je dlouhodobý proces. Ani vydatný sníh, kterého letos byl na horách dostatek, nestačil. „Muselo by to vypadat tak, že by třeba dva tři měsíce propršely,“ vysvětluje Vlnas.

Duben bude srážkově spíše průměrný

Jenže podle dlouhodobé předpovědi duben výjimečně deštivý nebude – srážky mají odpovídat normálu nebo být lehce pod ním. Napršet má tedy v průměru mezi 30 a 50 milimetry vody. To zatím podzemní vody v celém Česku na normál nevrátí.