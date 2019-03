Elektronické a audioknihy by mohly zlevnit. Poslanci navrhují nižší DPH, souhlasí i ministerstvo

Předseda SČKN upozorňuje také na to, že oproti jiným zemím je v Česku mnohem vyšší DPH na knihy, než je evropský průměr, ve většině západních zemí se podle něj sazba DPH pohybuje do sedmi procent.

„V tuto chvíli jsou audioknihy vnímány řečí zákonů buď jako software, nebo jako hudba, a nejsou pochopitelně ani jedno. Velmi nás to trápí, protože to znevýhodnění oproti klasickým knihám je značné. Audioknihy a e-knihy jsou zkrátka jiná forma knih,“ vysvětluje obchodní ředitel společnosti Tympanum audioknihy Tomáš Výchopeň.

Snížená sazba by se podle pozměňovacího návrhu měla týkat e-knih a audioknih jak v elektronické podobě, tak těch na fyzických nosičích. Hlavním cílem je podle jeho předkladatelky usnadnění přístupu ke vzdělávání co nejvíce lidem, tedy i čtenářům a posluchačům, kteří volí modernější způsoby četby.

Nižší ceny elektronických knih by podle předsedy SČKN Vopěnky mohly také přispět k většímu využívání e-knih ve školství. „Když nyní budou cenově dostupnější, tak se snad sníží i motivace k nelegálnímu stahování,“ dodává. Změna by se podle něj měla odrazit i na samotných cenách, a to do dvou let, podobně jako tomu bylo v případě snížení DPH u tištěných knih před čtyřmi roky.

Produkty by podle něj měly být levnější a kvalitnější: „Ušetří se celkem jedenáct procent, z toho odhaduji, že tak polovina půjde na ceny a polovina do investic vydavatelů. Audioknihy jsou poměrně drahé, tak tam může jít o slevu až dvacet korun. E-knihy jsou naopak levnější, takže tam to bude dělat třeba deset korun.“

Klasické tištěné knihy jsou ve snížené desetiprocentní sazbě DPH od roku 2015. Sjednocení daně u e-knih a audioknih s tištěnými knihami umožňuje od prosince 2018 evropská směrnice, která pro členské státy Unie není závazná. Svaz českých knihkupců a nakladatelů změnu sazby DPH prosazuje od června 2018. Pokud projde, mohla by podle Kovářové navrhovaná legislativa začít platit v druhé polovině roku 2019.