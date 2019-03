Z Chlumce je to do Prahy blíž než z Hradce, přesto jsou jízdenky dražší. Starosta se zlobí na dráhy

Podle mluvčího drah Radka Joklíka je to tím, že cestující srovnávají různé typy jízdenek. „Za 95 korun do Hradce jsou nejlevnější jízdenky, kterými motivujeme zákazníky k cestování na vybrané relaci,“ uvedl s tím, že jsou v prodeji pouze desítky takových lístků, a když se vyprodají, musí cestující již zaplatit více.

Cestující do Chlumce ale takové argumenty odmítají a místo toho si začali kupovat levnější jízdenky na delší trasu. „V Praze si koupím lístek až do Hradce a vystoupím v Chlumci. Vystoupím tedy dřív,“ ozřejmil cestující Marek Mikota.

Když v minulém desetiletí začaly České dráhy experimentovat s levnými jízdenkami pro spojení největších měst, bylo možné za určitých okolností sehnat levněji jízdenku z Prahy do Ostravy než třeba do Ústí nad Orlicí. To dnes již sice neplatí, přesto je stále možné cestovat vlakem mezi velkými městy levněji než mezi městy menšími, i když jde často o větší vzdálenost. Příkladem může být třeba cesta z Prahy do Brna (255 kilometrů) za 175 korun oproti cestě z Kolína do Blanska (171 kilometrů) za 195 korun.