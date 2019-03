Další zdržení na D3 u Tábora. Ministerstvo dopravy přerušilo stavební řízení

Roční přerušení

K obnově celého řízení dojde ve chvíli, kdy resort dopravy obdrží kopii o zahájení vyvlastnění. Momentálně je řízení přerušené až do konce února roku 2020. Pokud by se do té doby nic nevyřešilo, ministerstvo dopravy ve věci rozhodne samo. „Jakým způsobem, to nelze v tuto chvíli předjímat. Bude záležet na aktuální situaci,“ podotkl mluvčí Jemelka.

Spolumajitel motocentra Pavel Bratránek nebyl současným stavem překvapený. „Všechno jsem se dozvěděl z úřední desky. Nikdo nám nic neřekl, Ředitelství silnic a dálnic s námi absolutně nekomunikuje. Ale dalo se předpokládat, že takový krok nastane,“ konstatuje.