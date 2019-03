ŽIVĚ: Poslanci mají znovu rozhodnout o zdanění náhrad církvím. A řešit mohou i Faltýnka

Sněmovna by měla odpoledne opět hlasovat o zdanění státních náhrad, které dostávají církve za majetek nevydaný v restitucích. Poslanci už návrh jednou schválili, Senát jej ale zamítl jako protiústavní. Přesto se očekává, že sněmovna návrh KSČM podpoří znovu. Poslanci by mohli otevřít i kauzu kolem mýtného tendru a místopředsedy hnutí ANO Jaroslava Faltýnka, která by mohla být zařazena jako mimořádný bod.