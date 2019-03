Poslanci schválili daňový balíček i s novou daní na zahřívaný tabák. Senátní protinávrh neprošel

Zatímco daňové úlevy pro některé živnostníky a nižší daně z tepla (z 15 % na 10 %) budou platit od příštího ledna, novou daň ze zahřívaného tabáku začnou kuřáci platit už letos během jara.

Zahřívaný tabák v Česku kouří zhruba 130 tisíc lidí. Stát si od jeho zdanění do rozpočtu letos slibuje téměř 70 milionů korun. V příštím roce by to mělo být víc než dvakrát tolik. Výrobci ale zatím nechtějí prozradit, jestli a případně nakolik novou daň promítnou do cen. „Naši cenovou strategii nekomentujeme. Je jasné, že zdanění má velký dopad,“ řekl předseda představenstva a generální ředitel Philip Morris ČR Árpád Könye.

Spotřební daň ze zahřívaných tabákových výrobků by měla být aplikována na váhu, se sazbou daně ve stejné výši, jako je u tabáku ke kouření. Zdanění má začít platit letos, a to šest týdnů od prvního dne měsíce následujícího od vyhlášení daňového balíčku ve sbírce zákonů.