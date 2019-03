Mandátový výbor nedoporučil vydání Roznera kvůli jeho výrokům o táboře v Letech

Výbor si na středeční jednání pozval dohledovou státní zástupkyni z Městského státního zastupitelství v Praze. „Budeme chtít slyšet to, co je zřejmě z části vyjádřeno ve zprávě o dohledu, s tou my jsme měli možnost se seznámit. Bude záležet na členech mandátového a imunitního výboru, na co dalšího se k tomu budou chtít ještě zeptat,“ uvedl před jednáním jeho předseda Stanislav Grospič (KSČM).

Policisté chtějí Roznera stíhat pro podezření z popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia. Kvůli jeho výroku o „neexistujícím pseudokoncentráku“ se na něj sešlo hned několik trestních oznámení.