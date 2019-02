Ústavní soud: Společnost zlehčuje závislosti, kontakt s nimi ale není v zájmu dítěte

Pokud se jeden z rodičů věnuje hazardu, justice to musí náležitě zohlednit ve sporech o péči a výživné na děti. Vyplývá to z nálezu Ústavního soudu. Může například zvážit psychiatrické vyšetření rodiče, které by případně bylo prvním krokem k léčení. Diagnostika může mít vliv jak na určení rozsahu styku rodiče s dítětem, tak na výši výživného.