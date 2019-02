Koalice přidusila bezplatné obědy. Plošně je zavádět nebude

Sociální demokracie původně navrhovala bezplatné obědy pro všechny děti ze školek a z prvního stupně základních škol, což by vyšlo ročně zhruba na 5,4 miliardy korun. Ministr školství Robert Plaga (ANO) navrhoval kompromis, podle kterého by na bezplatné obědy dosáhly jen děti z těch rodin, které pobírají přídavky na děti. To by vyšlo státní rozpočet na 1,7 miliardy.

Dotační program ministerstva školství funguje od roku 2015. „Neznamená byrokracii pro školy, nežene školy ani rodiče na úřad práce pro nějaké potvrzení,“ vysvětlovala na brífinku Valachová. Podle ní je posouzení životních poměrů u konkrétních rodin a dětí na řediteli školy, který může flexibilně reagovat. „Nedochází ke stigmatizaci dětí. Nedochází k tomu, že bychom se dívali na děti skrze peněženky rodičů nebo skrze sociální systém,“ doplnila.

Také podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) je posílení programu nejlepší cestou, která nepředstavuje vyšší administrativní náročnost.

Vyjednaná evropská podpora příští rok končí

Valachová zároveň upozorňovala, že zmíněný program necílí na mateřské školy. Nadále však pro ně pokračuje podpora z evropských peněz z programu ministerstva práce a sociálních věcí.

„Tu máme zajištěnou do roku 2020. Potom se z hlediska hospodárnosti budeme dívat na to, co vyjednáme z evropských peněz v roce 2021, co bude pokračovat z národních zdrojů, jestli například u mateřských škol přece jen školní stravování nezahrneme do něčeho, na co se mohou rodiče spolehnout, že stát jako službu zajistí. Ale to je otázka až na rok 2021 a dále,“ řekla Valachová.