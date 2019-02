O víkendu na přírodní led raději ne. Kvůli tání se může prolomit

Hasiči doporučují vstupovat na led, který má minimálně 10 centimetrů pro jednotlivce, 20 pak pro skupinu. Led by také měl mít namodralou barvu. „Lidé by si měli uvědomit, že tloušťka není stejná na celé ploše. Bývá zeslabený v místě odtoků a přítoků. Často jsou v něm také prosekané otvory od rybářů kvůli provzdušňování vody pro ryby. K těmto místům by se lidé neměli vůbec přibližovat,“ vysvětlila mluvčí Hasičského záchranného sboru ČR Nicole Zaoralová.

Na led by také nikdo neměl vstupovat sám, obzvlášť ne děti. „Pokud bruslaři uslyší praskání, měli by se ihned vrátit na břeh, popřípadě si lehnout a pokusit se na něj doplazit. Jestliže se někdo propadne, měl by především zachovat klid a snažit se položit paže na led a dostat se co nejdřív na břeh,“ doplnila mluvčí hasičů.

Když se lidé pokouší někoho, pod kým se led propadl, zachraňovat, neměli by se nikdy k danému místu přibližovat vestoje, ale plazením nebo v kleče. „Důležité je člověku podat například větev, hokejku nebo opasek. Záchrance by vždy měl myslet na to, aby se povrch neprolomil i pod ním. Důležité je také zachráněného co nejdříve dostat do tepla,“ uvedla Zaoralová.