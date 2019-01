ŽIVĚ: Přečte si každý smlouvy ČEZu v registru? Poslanci poslali sporný zákon do závěrečného čtení

Do závěrečného čtení posunula sněmovna v úterý novelu Pirátů, podle které by polostátní energetická společnost ČEZ a další firmy přišly o výjimky z povinného zveřejňování smluv v registru. Současná 26. schůze by se měla věnovat například také zavedení elektornických neschopenek. Na programu jsou rovněž změny zákona o registru smluv či nová pravidla pro soudní znalce a pro tlumočníky.