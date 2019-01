Jan Musil odejde z Ústavního soudu. Řešil přes 4 tisíce případů

„Vidíte, jak to v danou dobu ve společnosti chodí. Někdy je z toho člověk smutný, ale nenechá vás to pasivní,“ řekl ve středu Musil novinářům. Je mu 77 let, u Ústavního soudu strávil jedno kompletní desetileté období, rezignuje přibližně v polovině druhého období.

Musil řekl, že nikdy nerozhodoval na základě nátlaku nebo ovlivňování ze strany politiků, o kterém se v posledních týdnech mluví v souvislosti s Hradem. „Tím ale neříkám, že jsem nezaznamenal nějaké pokusy,“ uvedl.