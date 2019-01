Poslanci grilovali Ťoka kvůli D1, potvrdili svou verzi insolvenční novely a zrušili karenční dobu

Poslanci debatovali o opakovaných kolapsech na dálnici D1. O zařazení tohoto bodu žádali lidovci a našli podporu i u ostatních klubů. Opozice kritizuje ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO) za to, že jeho úřad nezvládl včas dokončit opravu úseku u Humpolce a následně tam v prosinci po hustém sněžení stáli řidiči hodiny v kolonách.

Na začátku debaty vystoupil ministr dopravy, který řekl, že do pátku 25. ledna by měla skončit injektáž kaveren, které vznikly pod středovou kanalizací neodbornými pracemi. Do poloviny února by měly skončit práce, které je nutno ukončit před plným zprovozněním dálnice.

„Další snahou je, aby od začátku další sezony tam nastoupil nový dodavatel, který bude schopen pokračovat v těch stavebních pracích, aby se ten úsek dal dohromady,“ uvedl ministr. Informoval také, že ministerstvo v souladu s novým zákonem o zadávání veřejných zakázek upraví podmínky odstoupení od smlouvy.

Ťok také slíbil lepší možnost pro správce stavby ovlivňovat postup stavební firmy, pokud nebude postupovat podle předpokládaného harmonogramu. Nové podmínky mají také umožnit ukončení smlouvy před zahájením stavby z důvodu zjevné neschopnosti zhotovitele toto dílo provést. Na dálnici by podle něj měla také mnohem víc dohlížet dopravní policie.