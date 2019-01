Dálnice jsou jen špička ledovce. Celý český stát je zoufale nevýkonný, říká Kala

Zrychlení procesu stavby má podle poslance Martina Kolovratníka pomoci novela zákona o liniových stavbách umožňující ještě rychlejší vyvlastňování pozemků. Návrh z dílny ministerstva dopravy je podle něj v meziresortním řízení, kde naráží hlavně na odpor kolegů ze životního prostředí. Pokud by ministerstvo nepředložilo návrh do konce ledna, je Kolovratník připraven podat velmi podobný poslanecký návrh této novely, jako se to stalo už s předešlou verzí schválenou na podzim. Poslanci Marianu Jurečkovi pak vadí, že se sněmovna musí spokojit s poslaneckými návrhy. Ty podle něj nemohou být tak propracované, protože neprojdou meziresortním řízením. „Takhle se to dělá strašně nekvalitně,“ myslí si. Problém nejsou obstrukčníci, ale úředníci Navrhované i nedávno schválené zákony o urychlení liniových staveb jsou navíc podle Kaly značně problematické už ze své podstaty. Upozorňuje třeba na riziko spojené s principem fikce souhlasu: „Bude stačit, že úředník dva měsíce nerozhodne, a možná se začne stavět něco, co ani nebudeme chtít.“ Vadí mu také omezení možnosti připomínkovat plány na stavby. Uvádí příklad Polska, kde se podařilo stavbu dálnic dostat do rychlého tempa, aniž by bylo třeba jít cestou sankcí a vylučování někoho v rámci stavebního řízení. Pomohlo jim prý například zavedení systému, kdy projekt dělá zhotovitel, a pokud jsou v něm nedostatky, musí za ně zaplatit sám, stát to nic nestojí. Podle Kaly se neustále hovoří o tom, jak občané a „obstrukčníci“ blokují stavby. To je podle něj však jen okrajová potíž. „Velmi málo se bavíme o tom, že problémem nejsou občané a to, aby hájili svá práva, ale problémem je neschopnost státu zrealizovat a připravit ty akce,“ vyzývá politiky i občany k zamyšlení.

Příkladem takové neschopnosti je podle něj třeba vyvlastnění pozemku pod plánovanou dálnicí D3 mezi Ševětínem a Borkem. ŘSD pozemek dlouhý 50 metrů vyvlastnilo, ale nezaplatilo za něj kvůli chybě 64 tisíc korun. Celý proces kvůli tomu spadl pod stůl a zřejmě se bude muset budovat drahý obchvat pozemku. ŘSD sice propustilo úředníka, který tuto chybu údajně způsobil, poslanci Jurečka s Birkem si však myslí, že to je málo a někdo by měl nést politickou zodpovědnost. „Že to hodím na nějakého úředníka, je naprostý šlendrián,“ říká Jan Birke a dodává, že „ryba smrdí od hlavy“.

Sněmovna bude grilovat Ťoka Řeč přišla i na komplikace při opravách dálnice D1. Poslanecká sněmovna se jimi bude zabývat v úterý. Marian Jurečka chce od ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO) slyšet, jak zařídí, aby se problémy neopakovaly letos ani příští zimy. Zároveň by podle svých slov ocenil, kdyby ministr předestřel nějaký plán, který bude možné i z řad opozice podpořit. Jestli to není schopen udělat, neměl by být ministrem, myslí si Jurečka. Za pasivitu kritizuje Ťoka i Jan Birke z koaliční ČSSD: „Za celých pět let z ministerstva nevypadla ani jedna novela,“ pohoršuje se. Svou kritiku však mírní, protože ostré navážení se do téhož ministra dopravy v minulé vládě se prý jeho straně nevyplatilo. „Výsledek toho byl, že sociální demokracie z dvaceti procent má sedm, takže já teď budu možná trošku opatrnější, protože bych měl do budoucna nerad čtyři procenta,“ analyzuje jednu z domnělých příčin pádu popularity. Martin Kolovratník pak problémy s výstavbou a opravami dálniční sítě nevnímá jako neschopnost ministerstva. To totiž podle něj spravuje mnohem širší oblast než jen dálnice.