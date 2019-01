Nejhorší by byla úplná závislost Česka na plynu, říká nový vládní zmocněnec pro jadernou energetiku

přehrát video Události, komentáře s novým vládním zmocněncem pro jadernou energetiku Jaroslavem Mílem

„Mezi roky 2035 - 2045 budeme odstavovat 20 terawatt hodin výroby v klasické energetice, protože nebude uhlí, protože se přestane těžit a zároveň 15 terawatt hodin v Dukovanech. Pro ilustraci - v té době bude spotřeba okolo 80 terawatt hodin – to znamená, že my musíme najít výkon, který svou výrobou pokryje budoucí spotřebu ze 40 procent, to je úkol pro celé hospodářství,“ uvedl Míl. Jádro je dnes podle něj jediným bezemisním zdrojem, který je víceméně dostupný. „Těch 35-40 chybějících terrawat hodin nemůžete nahradit jenom jadernou energetikou. Ty budete nahrazovat - a tak je ta koncepce postavená - i obnovitelnými zdroji, budete muset zajišťovat veliké úspory v hospodářství a budete je nahrazovat možná částečně i plynem,“ uvedl. Úplná závislost na plynu by ale podle něj znamenala ohrožení samotné bezpečnosti státu. „Země, která nemá zajištěnou energetickou bezpečnost, ztrácí svoji vlastní státní bezpečnost a soběstačnost a je závislá na někom jiném, který pak rozhoduje o hospodářském vývoji v té zemi. Toho bych se snažil vyvarovat,“ uvedl.

Problematika jaderné energetiky se v uplynulých měsících stala jedním z hlavních témat především v souvislosti s možnou dostavbou jaderných bloků. Premiér Andrej Babiš (ANO) i ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (za ANO) v říjnu připustili, že česká vláda může rozhodnutí o případné stavbě nového jaderného zdroje odložit. Možností je podle nich delší provoz Jaderné elektrárny Dukovany. Babiš na konci října uvedl, že její životnost by se mohla prodloužit o deset let. Náklady by byly 20 miliard korun, nový jaderný blok by stál zhruba 200 miliard, dodal. V listopadu premiér zprávu o prodloužení provozu elektrárny a odkladu výstavby označil za nesmysl vytržený z kontextu. Stavbu nového bloku Dukovan by podle něj měla zajistit dceřiná firma ČEZ. Stát je připraven podpořit investici tím, že ji bude garantovat jako druhý v pořadí.

Zájem o stavbu nových jaderných bloků v Česku už projevila jihokorejská společnost KHNP, americká firma Westinghouse, francouzská EDF, čínská China General Nuclear Power, společný projekt Arevy a Mitsubishi Atmea a ruský Rosatom. Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová v říjnu uvedla, že KHNP má nyní z těchto šesti zájemců nejlepší reference. Podle Míla je ale debata o dodavateli předčasná. „Zahájení výběrového řízení na dodavatele je otázka konce roku 2020, plus minus, když se bude dařit,“ uvedl. „My se dnes musíme dostat do situace, že zahájíme územní řízení pro Dukovany, ne, že ho budeme dělat až někdy dodatečně. Takovou chybu udělali, myslím, v Maďarsku a nejen tam. Musíme se dostat do situace, že prodloužíme EIA (vyhodnocení vlivu na životní prostředí - pozn. red.) na Temelín a dokončíme proces EIA v Dukovanech a zároveň se rozhodneme o vhodné organizaci výstavby,“ uvedl.