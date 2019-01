Dopravu komplikuje sněžení i silný vítr. D1 je kvůli nehodě neprůjezdná, v Krkonoších hrozí laviny

V Libereckém kraji musí řidiči v sobotu počítat na silnicích s rozbředlým sněhem. Komunikace jsou zatím sjízdné se zvýšenou opatrností. Meteorologové však varují před vytrvalým sněžením v Jizerských horách, kde by mohlo napadnout až 15 centimetrů sněhu. V okrese Jablonec nad Nisou už je na cestách čerstvý sníh a v regionu padá déšť se sněhem. V terénu mají cestáři veškerou techniku.

Na východočeských silnicích ve vyšších polohách leží místy rozbředlý sníh nebo uježděná sněhová vrstva. V oblasti Poličky se místy tvořily sněhové jazyky, silnice na Suchý vrch na Orlickoústecku byla sjízdná jen se sněhovými řetězy a na horských silnicích v Krkonoších a Orlických horách se držel na vozovkách čerstvý sníh. Se zvýšenou opatrností je v

Královéhradeckém a Pardubickém kraji sjízdná většina silnic.

Podle předpovědi meteorologů by mělo být v Královéhradeckém a Pardubickém kraji přes den většinou zataženo s občasným deštěm, postupně v polohách nad 800 metrů déšť se sněhem nebo sněžení. Během odpoledne a večer v nižších polohách má postupně srážek ubývat a oblačnost se může protrhávat. Nejvyšší denní teploty by se měly pohybovat od plus dvou do plus pěti stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách má být jen kolem minus jednoho stupně. Na horách bude i dnes silný vítr, v nárazech přes 20 kilometrů v hodině.

Na sněhové jazyky si musí dát pozor také řidiči v Krušných horách nebo v Plzeňském kraji na šumavských silnicích, kde místy hrozí i námrazy, například u Gerlovy Huti poblíž Železné Rudy. Na silnicích, které nemohou silničáři na Šumavě kvůli ochraně přírody solit, je ujetá vrstva sněhu krytá posypem. Uježděná vrstva sněhu může být v Plzeňském kraji také na některých silnicích na Tachovsku nebo v Brdech. V Karlovarském kraji se mohou sněhové jazyky tvořit například na Chebsku.

Na severu Čech také fouká silný vítr a místy se objevuje náledí. Silnice jsou ale na většině území regionu holé a po chemickém ošetření. Sníh se ještě však objevuje na komunikacích nižších tříd, a to zejména na Děčínsku a ve zmíněných Krušných horách.

Sněží také od sobotního rána i na většině území Středočeského kraje a řidiči musí být opatrní, vyplývá z informací silničářů. Sjízdné se zvýšenou opatrností jsou v kraji dálnice D1 a D5 a také silnice první třídy na Kolínsku a Kutnohorsku. Na řadě silnic druhé a třetí třídy pak jsou zbytky rozbředlého sněhu po chemickém ošetření.

Podle informací policie se na silnici 4 v obcích Zalužany, Kozárovice, Chraštice, Zbenice, Těchařovice, Vrančice a Milín na Příbramsku vyskytuje ledovka, silničáři se snaží úsek ošetřit. Pro Kutnohorsko a Benešovsko je od pátečních 21:00 do sobotních 12:00 hlášena také výstraha před vydatným sněžením, napadnout může sedm až 12 centimetrů sněhu.