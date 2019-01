Sněžení a silný vítr komplikují dopravu, hasiči odklízejí popadané stromy

Kvůli nočnímu sněžení vyjížděli silničáři i na Vysočině . „Kolem půlnoci začala jít teplota dolů, vozovky začaly trochu namrzat, přišly tři nevýrazné sněhové přeháňky, napadlo do tří centimetrů sněhu,“ uvedl dispečer krajských silničářů Roman Hubený. Hlavní tahy, které silničáři ošetřili solí, jsou mokré, na některých silnicích nižších tříd leží vrstva rozbředlého sněhu.

Meteorologové na Nový rok varovali před silným větrem a sněžením. Vítr může v nárazech foukat rychlostí 60 až 80 kilometrů v hodině, na horách až 110 kilometrů v hodině. Silný vítr očekávají meteorologové v Čechách a na Českomoravské vrchovině až do středečního večera, na Moravě a ve Slezsku ve středu ráno a dopoledne.

K večeru očekávají meteorologové ochlazování a lokálně možnost tvorby náledí nebo zmrazků. Ve vyšších polohách se mohou vlivem silného větru místy tvořit sněhové jazyky.

Vítr může poškodit stromy a budovy. Lidé by měli být opatrní při řízení aut, na horách by neměli chodit na hřebeny. Kvůli sněhu a náledí meteorologové varují před úrazy po uklouznutí, starší nebo méně pohybliví lidé mají omezit vycházení ven. Řidiči by měli počítat s tím, že některé silnice mohou být nesjízdné.