Po silném větru přijde do Česka sněžení, může se tvořit náledí

Vítr může poškodit stromy a budovy. Lidé by měli být opatrní při řízení aut, na horách by neměli chodit na hřebeny. Kvůli sněhu a náledí meteorologové varují před úrazy po uklouznutí, starší nebo méně pohybliví lidé mají omezit vycházení ven. Řidiči by měli počítat s tím, že některé silnice mohou být nesjízdné.