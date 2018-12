Hned čtyři sněmovní strany čeká v příštích měsících sjezd. Lidovci i Starostové budou mít nového předsedu

Předsedu sociálních demokratů Jan Hamáčka čeká na březnovém sjezdu těžší úkol, preference strany totiž v mnoha průzkumech balancují jen pár procent nad pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do sněmovny. Uvnitř ČSSD už probíhají krajské konference a Hamáček na třech z nich získal nominaci.

Zatím však není jasné, zda do hry o předsednický post nevstoupí i Jiří Zimola. Okresní konference ČSSD v Ostravě ho totiž navrhla na předsedu. A do vedení by někteří sociální demokraté chtěli vrátit i Michala Haška. Současný předseda se prý ale konkurence podle svých slov nebojí: „Minule jich bylo sedm a zvládli jsme to. Je vidět, že jsme demokratická strana.“