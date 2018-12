Hamáček je připraven obhajovat post šéfa ČSSD. Chválí i ministryni Maláčovou a chce ji do vedení

Prezident Miloš Zeman v souvislosti s poslední vládní krizí pronesl, že je vhodnou příležitostí k případné výměně některých ministrů v kabinetu Andreje Babiše (ANO). Zeman kritizoval ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) za to, že ze seznamu klíčových ambasád vyškrtnul úřad v Budapešti, a zpochybnil jeho erudici.

„Zejména v situaci, kdy jsme razantně zvýšili důchody, což je samozřejmě dobře, tak pokud nezvýšíme životní a existenční minimum, tak by se mohlo stát, že důchodci s nízkými důchody, kteří dostávají dávky, by na základě nového výpočtu o část peněz přišli,“ argumentoval Hamáček.

Upozornil také na práci ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) a její snahu o zvýšení existenčního a životního minima, které se zatím v rámci koalice nepodařilo dojednat. „Několik let se tato dávka nevalorizovala. Od ní se vypočítávají další dávky,“ připomněl předseda ČSSD.

Existenční minimum je minimální hranicí peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití. Tento institut byl vedle životního minima zaveden z důvodu větší motivace pro dospělé osoby v hmotné nouzi, uvedlo ministerstvo práce a sociálních věcí. Existenční minimum nelze použít u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního důchodu, u osoby invalidní ve třetím stupni a u osoby starší 68 let.

Co je životní a existenční minimum

Předseda ČSSD podtrhl, že Maláčová našla potřebné prostředky v rámci rozpočtu svého resortu, čímž podle něj hlavní argument ministryně financí padá. „Pokud to uděláme, tak to není něco, co zatíží státní rozpočet,“ tvrdí Hamáček.

S prací Jany Maláčové je spokojen i proto, že je „viditelná“. V pořadu ČT24 Týden v politice řekl, že je rád, že se rozhodla kandidovat na místopředsedkyni sociální demokracie. „Má pro funkci předpoklady,“ míní předseda sociálních demokratů.

Sám Hamáček zatím jasně neřekl, zda bude post šéfa strany obhajovat. Je k tomu podle svých slov připraven, avšak chce si ještě promluvit se sociálními demokraty ze svého domovského regionu, jímž jsou střední Čechy.

„Chci vidět, jako podporu od nich mám. Pokládám to za solidní, vždycky jsem dal na názor Středočechů,“ uvedl ministr vnitra s tím, že nemá signály, které by naznačovaly, že s jeho prací nepanuje spokojenost. Středočeská konference ČSSD se bude konat v půlce prosince, po ní by tedy mělo být o Hamáčkově kandidatuře definitivně jasno.