Vedení ČSSD se postavilo za ministra zahraničí Petříčka. Zeman ho kritizuje kvůli ambasádám či Izraeli

Prezident Zeman ve čtvrtek avizoval, že se Orbánovi omluví: „,Pan prezident se maďarským partnerům za tuto chybu ministra zahraničních věcí omluvil. Ujistil, že udělá vše pro to, aby byla tato chyba napravena a rozhodnutí zrušeno.“ napsal na twitteru mluvčí prezidenta.

2/3 Pokud jde o vyřazení českého velvyslanectví v Budapešti a Maďarska ze seznamu prioritních zemi, pan prezident se maďarským partnerům za tuto chybu ministra zahraničních věcí omluvil. Ujistil, že udělá vše pro to, aby byla tato chyba napravena a rozhodnutí zrušeno.

Kauzu v pátek řešil také premiér Andrej Babiš (ANO), na jehož pozvání do Prahy přijel maďarský premiér Viktor Orbán. Ujistil ho, že vztahy Prahy a Budapešti se nemění. Orbán věc přičítá vnitrokoaličním sporům ve vládě.

Prezident Zeman ve čtvrtek v TV Barrandov kritizoval, že chce Petříček ze seznamu klíčových ambasád vyškrtnout velvyslanectví v Maďarsku a Itálii. Tento seznam teď zahrnuje 17 z celkových 96 velvyslanectví, od nového roku se má ale o čtyři snížit. Petříček to Lidovým novinám vysvětloval tak, že hlavním důvodem jsou ekonomické úspory.

Podle prezidenta se proti přesunu ambasády staví právě Poche. „Nemám rád loutky. Možná je dovedu pochopit, když je to Spejbl a Hurvínek, ale v české politice mi loutky připadají nevhodné,“ řekl Zeman v rozhovoru pro MF Dnes.

Zeman kritizoval Petříčka už dříve, odlišný názor mají třeba na přesun české ambasády v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzaléma. Zatímco Zeman tento plán prosazuje, Petříček se k němu staví vlažně. Prezident v této souvislosti nepřímo označil Petříčka za loutku europoslance Miroslava Pocheho (ČSSD). Ten o vedení české diplomacie usiloval, Zeman ho ale ministrem zahraničí odmítl jmenovat.

Ministra zahraničí kritizují také komunisté, kteří Babišovu vládu tolerují ve sněmovně. KSČM se nelíbí postoj ministra zahraničí k rusko-ukrajinskému konfliktu v Azovském moři. Česká diplomacie je prý příliš podbízivá cizím zahraničním zájmům a zájem České republiky ji příliš nezajímá, uvedlo v prohlášení širší vedení KSČM.

Hamáček zdůraznil, že právě na stanovisko KSČM sociální demokraté reagovali. „Z našeho pohledu by mělo platit to, co říkal i předseda vlády, že KSČM vládu toleruje, tudíž ale nebude mít vliv na její zahraniční politiku,“ řekl novinářům po jednání grémia.