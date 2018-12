Poslanci si chtějí změnit jednací řád. Jak, na tom se příliš neshodnou

Zkrácení přestávek na porady poslaneckých klubů, omezení počtu faktických poznámek, omezení přednostních práv nebo změny pravidel pro mimořádné schůze – s takovými představami přicházeli politici na jednání sněmovních stran o změnách jednacího řádu. Na řadě z nich se ale neshodli.

„Skupina k jednacímu řádu se sešla třikrát nebo čtyřikrát, byla to velmi obsáhlá diskuze,“ poznamenal Radovan Vích (SPD).

To hlavní, na čem panuje obecná shoda, je prodloužení času na třetí čtení. Na konečné rozhodování o zákonech má totiž sněmovna prostor pouze ve středu a v pátek od 9 do 14 hodin, pokud se strany neshodnou, že je to možné i jindy. Změna jednacího řádu by měla časové okno rozšířit. „Nebylo by to do 14 hodin, ale ve středu by to bylo do 19 hodin,“ upřesnil předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO).