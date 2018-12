Mráz Ježíška nevystřídá, pod nulu spadnou teploty až v hloubi ledna

Dlouhodobá průměrná teplota pro následující čtyři týdny je minus 1,4 stupně Celsia. Nejchladněji bylo v roce 1984, kdy průměr činil minus 9,2 stupně. Nejtepleji naopak bylo v roce 2006 s průměrem 4,4 stupně.

Průměrný úhrn srážek pro období od 24. prosince do 20. ledna je 39 milimetrů. Na přelomu let 2018 a 2019 by to mohlo být právě takové, podle ČHMÚ bude nadcházející období srážkově průměrné. Nejmenší jistotu mají meteorologové ohledně srážek v novoročním týdnu, kdy takřka se stejnou praděpodobností připouštějí, že bude pršet či sněžit zhruba tolik, kolik činí dlouhodobý průměr, méně nebo i více.