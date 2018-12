Senát se postavil proti placeným prvním dnům nemocenské. ČSSD si je ale jistá, že poslanci veto přehlasují

Senát odmítl novelu zákoníku práce, která počítala se zrušením karenční doby. Pokud by novela prošla, měli mít zaměstnanci znovu placené i první tři dny nemocenské: jenže podle kritiků předlohy k tomu není důvod a zaměstnavatele by to příliš zatížilo. Zákon se teď vrací do sněmovny, která může senátní veto přehlasovat.