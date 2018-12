Svět se k hrozbě katastrof nestaví dost důrazně, říká ekolog Bedřich Moldan

Podle Moldanových slov v současnosti není příliš důvod k optimismu. Na rozdíl od let 2014 až 2016, kdy nedošlo v globálním měřítku k nárůstu emisí oxidu uhličitého, už loni objem emisí rostl. „A letos se dokonce předpokládá, že bude větší než dvě procenta, což je tedy opravdu velmi špatné. Rozhodně to vede k jasně pesimistickým závěrům,“ poznamenal.

Zprávy odborníků jsou už nějakou dobu jasně varovné. „Člověk by předpokládal, že se k tomu státy postaví daleko pozitivněji, ale to bohužel nastává jen v některých málo případech,“ zmínil Moldan v Devadesátce ČT24. Podle jeho slov se nechová příliš vzorně Austrálie nebo třeba Kanada, která dříve dokonce patřila k průkopníkům změny přístupu k produkci emisí skleníkových plynů.

„Podívejme se například na Dánsko. To dneska vyrábí prakticky polovinu elektrické energie z větrných elektráren. Je to už několik desítek let, kdy to vzalo jako obrovskou příležitost a dánské turbíny pořád patří k světově velmi úspěšným a vyhledávaným artiklům dánské ekonomiky. U nás nic takového není,“ poznamenal.

A nejde podle jeho slov zdaleka jen o obnovitelné zdroje. Problémem nejsou zdroje, jako především uchovávání energie. „Ale v tom jdou inovace a technologie obrovským tempem dopředu. Druhá věc jsou takzvané chytré sítě, tedy přenosové soupravy a jejich úprava.“ Moldan odhaduje, že do osmi let se významně rozšíří elektromobily. Do jejich baterií by se dala energie ukládat a v případě, že řidič nevyjede, mohl by „uskladněnou“ energii pustit zpět do sítě.

V této sféře vývoje baterií a technologií vidí Moldan konkrétní technologickou příležitost, které by se Česko mohlo chopit, ale neděje se to, přestože je jasné, že tudy se bude ubírat vývoj. Konkrétním dokladem jeho slov může být krok německé automobilky Volkswagen, která na začátku prosince ohlásila konec spalovacích motorů. Poslední vozy s touto technologií vyvine v roce 2026 a prodávat je bude zhruba do roku 2040. V budoucnu se ale zaměří na elektromobily.

V polských Katovicích v těchto dnech vrcholí světová klimatická konference COP24. Hlavním cílem zástupců 190 zemí je přijetí pravidel, která by posloužila jako návod pro uskutečnění cílů pařížské klimatické dohody z roku 2015 a odpověděla by na varovné zprávy vědců.