Kabinet plní sliby, shodli se Babiš s Hamáčkem na vládním „teambuildingu“

Jednání přineslo posun například v otázce proplácení jídla pro děti z mateřských a základních škol. Ještě tento týden má proběhnout další schůzka.

Obě strany se prozatím shodly, že v posledním ročníku školky a v první až páté třídě mají být ve státních zařízeních obědy zadarmo. „Mělo by to být od posledního ročníku mateřské školy. Neuvažujeme, že by to bylo pro privátní školy,“ řekl premiér Andrej Babiš (ANO).

„Dohodli jsme se na tom, že to chceme prosazovat. Sociální demokracie už předložila příslušný návrh zákona, nic nebrání tomu, aby to vláda projednala a poslala do sněmovny,“ míní vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček. Tento týden chce ministerstvo školství ještě přesně dopočítat náklady.

Babiš mluvil s Petříčkem o ambasádách

Na neformálním jednání vlády se řešila také zahraniční politika. Premiér si s ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem (ČSSD) vyříkával třeba otázku ambasád. Šéf diplomacie totiž zredukoval seznam nejdůležitějších velvyslanectví.

Babiš přitom kritizoval například to, že z něj vypadla Budapešť. „Pan ministr mě ubezpečil, že to nemá strategický význam. Že to je jen otázka odměňování velvyslanců a ambasád,“ uvedl premiér.

Důchody zvýšeny, ale stavební zákon ještě potrvá

Ze závazků v programovém prohlášení zatím vláda stihla prosadit zvýšení důchodů a i slib, že senioři nad 85 let dostanou tisíc korun měsíčně navíc. Vláda zavedla také slevy na jízdném pro penzisty a studenty.

Naopak dluhem podle premiéra zůstává změna stavebního zákona. Za její dlouhou přípravu Babiš opakovaně kritizoval ministerstvo pro místní rozvoj. To už se shodlo s hospodářskou komorou, že pouhá novela stačit nebude, a chce proto připravit nový zákon. S jeho schválením počítá do tří let.

Někteří ministři označili setkání za vládní teambuilding, například ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) podle fotografie doprovodil setkání hrou na piano. Jednání kabinetu na zámku Štiřín předcházela návštěva ministrů v pivovaru.

Adventní večeře u Zemana

Večer se ministři sešli s prezidentem Milošem Zemanem na adventní večeři na zámku v Lánech. Prezident tím prý chce založit tradici předvánočních přátelských setkání se členy vlády.

Podle současného zvyku se na přelomu roku setkává prezidentský pár s premiérem a jeho chotí. Hlava státu po Novém roce hostí také šéfy obou parlamentních komor.