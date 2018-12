Města zatěžuje „státní“ byrokracie. Dýchalo by se nám lépe, kdyby příspěvky byly odpovídající, říká Hřib

Přitom 6250 obcí by letos mělo hospodařit stejně jako v minulých letech – na rozdíl od vlády – s přebytkem. Zhruba 70 procent příjmů přitom mají obce z výběru daní, které jdou do pokladny celostátní.

„Stačilo by, kdyby stát možná zaplatil důsledně obcím a městům za povinnosti, které už na ně dříve přenesl. Pro krytí nákladů v přenesené působnosti dáváme městským částem stovky milionů korun, čímž vlastně dokrýváme nedostatek, kde městské části tratí tím, že dělají přenesenou působnost státu,“ řekl pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) s tím, že to je celkem suma kolem devíti set milionů korun ročně. „Dýchalo by se nám lépe, kdyby ty příspěvky na výkon přenesené působnosti odpovídaly tomu, co to stojí,“ dodal Hřib.

Podle něj jsou i nové nároky na místní samosprávy od státu možné, ale za jediné podmínky. „Nové povinnosti ano, pokud budou dokryty finančně. Podmínka je i to, že budou dokryty i ty povinnosti, které už dnes přeneseny jsou,“ dodal.