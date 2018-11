Česko zestárne. Za 40 let bude každý třetí obyvatel senior, varují statistici

„V případě plodnosti jsme zaznamenali v posledních sedmi letech růst, a to až na úroveň 1,69 dítěte, připadajícího na jednu ženu v roce 2017. Obdobná hodnota byla zaznamenána v České republice naposledy na počátku 90. let, proto už střední varianta nepočítá s dalším větším navyšováním, ale předpokládá jen velmi mírný růst na 1,74 dítěte na jednu ženu v roce 2050. Pro druhou polovinu století jsme nechali tuto úroveň zafixovanou,“ uvedla Terezie Štyglerová z oddělení demografické statistiky.

Největší úbytek obyvatel očekávají demografové v polovině 60. let s odchodem takzvaných Husákových dětí, tedy demograficky silných ročníků ze 70. let minulého století. Zemřelých by mohlo být ročně až o 45 tisíc víc než narozených.

Průměrný věk žen při narození dítěte by se měl zvýšit ze současných třiceti let na 30,6 let v roce 2050. V případě průměrného věku rodiče při narození prvního dítěte, tedy při zakládání rodiny, očekáváme zvýšení ze současných 28,2 let na 28,9 roku.

Česko mělo na začátku letoška 10,61 milionu obyvatel. Do deseti let by se počet mohl podle střední varianty zhruba o 170 tisíc zvýšit na 10,78 milionu. Poté by mělo lidí v zemi postupně ubývat. V 80. letech tohoto století by jich mělo v ČR žít asi 10,41 milionu, do konce století by se měl počet dostat podle statistiků na 10,53 milionu.

O to, že počet obyvatel i přes úbytky výrazně neklesne, by se měla postarat migrace. Střední varianta počítá s tím, že se do Česka ročně přistěhuje 26 tisíc cizinců.