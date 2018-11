Po zánětu spojivek přišla o zrak, díky unikátní operaci už zase vidí svého manžela a děti

Hana Charvátová přišla o zrak po zánětu spojivek a zjizvení rohovek. Vlastní dům se jí pak na 16 let ztratil ve tmě. V listopadu 2008 se však podle slov paní Charvátové stal zázrak; po osmi neúspěšných pokusech o transplantaci rohovky se ten devátý podařil.

S umělou rohovkou Hana Charvátová viděla už na operačním sále a pak znovu spatřila také svého manžela a dvě děti.

„Potkáváte lidi. Ti vás pozdraví a vy nevíte, kdo to je, protože po šestnácti letech pomalu nepoznáte ani vlastní děti. Děti měly dvanáct a za šestnáct let jsou z nich dospělí lidé,“ řekla Charvátová, která v současnosti podle svých slov vede běžný život. „Já teď prostě žiju jako každá ženská v mém věku. Vařím, uklízím, peru, chodím do města, dívám se na televizi,“ uvedla.