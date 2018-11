Piráti a ODS jednali s Hamáčkem. ČSSD o postoji k vládě nerozhodla, čeká se na schůzku se Zemanem

„Byla to jen krátká neformální schůzka, kdy jsme se informovali, jak probíhá jednání u ČSSD. Předseda Hamáček nás informoval, že jednání stále probíhají a výsledek ještě není znám. Vzali jsme to na vědomí a tím to vlastně skončilo,“ popsal krátkou schůzku Fiala.

Kateřina Valachová (ČSSD) očekává, že další kroky sociální demokracie sdělí Hamáček po odpolední schůzce s prezidentem. Strana by pak podle ní měla rozhodnout do mimořádné schůze, kterou chce opozice svolat kvůli kauze údajného únosu syna premiéra Andreje Babiše (ANO).

Mimořádná schůze bude zřejmě v pátek 23. listopadu

Opoziční poslanci už pro svolání schůze sebrali dostatek podpisů. Podle kuloárových informací by ji mohl šéf sněmovny Radek Vondráček (ANO) svolat na příští pátek. „Bude to důležitý okamžik pro všechny, kdy se budou muset skutečně rozhodnout a veřejně říct, zda je pro ně přijatelná osoba Andreje Babiše se všemi jeho problémy v čele vlády. Je to věc, která neúměrně zatěžuje českou vládu a republiku,“ uvedl Fiala.

Zástupci ČSSD v krajích jsou ohledně podpory pro případný odchod z vlády opatrní. Podle některých musí rozhodnout vedení strany, podle dalších by sociální demokraté opuštěním vlády uvolnili místo pro SPD Tomia Okamury. Jen předseda krajské organizace ČSSD v Karlovarském kraji Tomáš Svoboda jasně řekl, že setrvání Babiše v čele vlády je pro sociální demokraty nepřijatelné.