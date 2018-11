Koncerty, divadlo nebo udílení cen Paměti národa. Festival svobody nabídne řadu akcí

Vystoupí kapely The Tap Tap nebo jazzový hudebník Jiří Stivín, v alternativním divadelním prostoru DUP 39 se odehraje například adaptace Audience Václava Havla s názvem Antiwords.

Za projektem Korzo Národní stojí zhruba 20 studentů napříč pražskými vysokými školami, oslavy pořádají už pět let. Podle jednoho z organizátorů Martina Pikouse minulý rok Národní třídou prošlo bezmála 80 tisíc lidí.

Pietní akty se uskuteční u Hlávkovy koleje a v Žitné ulici, na Albertově budou mít projevy akademici a studenti. V budově děkanátu Přírodovědné fakulty Univerzity Karlovy se budou konat mimo jiné diskuse s českými europoslanci.

Centrem Prahy také posedmé projde satirický průvod masek s alegorickými vozy a živou hudbou Sametové posvícení, který tvoří občanské iniciativy a skupiny studentů.

Demonstraci a průvod pořádá iniciativa Proti projevům nenávisti ve spolupráci s Pulse of Europe a různými dalšími skupinami. „Akce začne na Hradčanském náměstí, dojdeme na Václavské náměstí. Hlavním mottem 17. listopadu bylo, že pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí, a my máme pocit, že se to ze současné politiky trochu ztrácí. Minority, neziskové organizace či novináři jsou urážení,“ řekl organizátor Jan Cemper.