Prezidentské debaty byly nevyvážené, selhal Barrandov i Prima, zjistila vysílací rada

Navíc hned na začátku pořadu se Soukup nechal slyšet, že si neklade nároky na objektivitu, protože se s prezidentem týden co týden stýká a není veřejnoprávní novinář. „Já myslím, že to hraje chytře. Dělá to jako Miloš Zeman – věci, které by mu měly uškodit, otáčí ve svůj prospěch. Je to podle mě dobrá manipulativní taktika,“ říká komentátor Lidových novin Petr Kamberský.

Debata na Primě připomínala estrádu

O moc lépe nedopadl ani kandidátský souboj na Primě. Podle analýzy vysílací rady nahrával spíš Zemanovi. Ani komentátoři nebo politologové ho příliš nechválili. Pořad podle nich připomínal spíš estrádu než seriózní předvolební vysílání.

„Celkově se čím dál tím víc projevuje trend dát vybrané skupině to, co chce a co ji baví. Nikoli zprávy, které by ji znepokojily nebo nad kterými by musela přemýšlet. Dáme vám to, co chcete slyšet. Utvrdíme vás ve vašich předsudcích, pochválíme vaše oblíbence, zneuctíme vašeho neoblíbence. Věcná debata jde stranou, vítězí zábava nad zpravodajstvím,“ tvrdí Kamberský.