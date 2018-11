Ostravští lékaři nabízeli „vakcínu na rakovinu“. Kritici mluví o pokusech na lidech

Peníze ale nemířily na účet ani jednoho z jmenovaných lékařů. Podle Bočkové měly být přepsány na jiný účet. Zonča a Czudek dnes tvrdí, že o žádné platbě neví.

Petr Dušek poté, co zaplatil, obdržel v Ostravě podle Bočkové „lahvičku“. „Z toho si vytahoval injekční stříkačku a píchal si to do břicha. Dokonce, i když už potom byl v nemocnici, tak byl tak zoufalý a tak strašně tomu věřil, že si to bral s sebou a ještě tam si píchal,“ vzpomíná Bočková. Na rozpise, který k lahvičkám dostal, byl podle ní podpis Czudka.