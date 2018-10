ŽIVĚ: Ve směnárnách asi bude možné odstoupit od smlouvy, sněmovna poslala zákon do finále

Směnárenská novela má ochránit zejména turisty. Od směny peněz by díky ní mohli odstoupit do dvou hodin od jejího provedení. V případě směnárenských automatů by lhůta činila až tři pracovní dny. Opatření se týká výměn v hodnotě do tisíce eur.

Druhé čtení má za sebou i novela plemenářského zákona, která sjednocuje podmínky pro uznávání šlechtitelských programů a organizací. Ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) podpořil zpřesňující úpravy, které do novely doporučil zapracovat sněmovní zemědělský výbor. Jiné změny poslanci nenavrhli.

Do závěrečného čtení jde i novela o rejstříku trestů, která v souladu s evropským nařízením o podpoře volného pohybu osob v EU ruší některé formality spojené s překladem vybraných veřejných listin.

Před druhým čtením je potom mimo jiné poslanecká předloha, která by i do budoucna zachovala nynější způsob stanovení vratky spotřební daně z nafty pro zemědělce, takzvané zelené nafty. Nyní je vratka odstupňovaná podle úrovně živočišné výroby, od příštího roku se má podle platného zákona sjednotit.

Na program se mohou dostat také platy politiků. Novela předpokládá, že by se ústavním činitelům zvyšovaly platy pouze v návaznosti na růst průměrné hrubé mzdy v nepodnikatelské sféře. Nezvýšil by se koeficient, kterým se tato mzda násobí. Plat poslance a senátora by tak vzrostl asi o 6000 korun. Pokud by předloha schválena nebyla, zvýšil by se o dalších 8000 korun.