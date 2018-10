Rozpad Československa byl pro obě země nejhorší i nejlepší událostí zároveň, říká prezident Kiska

V současné době jsou naše politické scény podobné: jeden dominantní subjekt, spousta menších stran, krize tradičních subjektů. Čím si to vysvětlujete?

Každá naša krajina, ale to nie je len Česko a Slovensko, prechádza vo svojom historickom vývoji určitými sínusoidami. Raz sme bližšie k liberálnej demokracii, raz sa od nej trošku vzďaľujeme, a je to veľmi individuálne. Ale hovorím, to nie je problém len Česka a Slovenska. To je problém hádam každej demokratickej krajiny. A naše príbehy sú rozdielne. My sme mali veľmi temné obdobie mečiarizmu, potom nastalo veľmi svetlé obdobie, a potom nastávajú pravdaže obdobia, keď si zase kladieme otázky ako vrátiť dôveru ľudí v spravodlivosť, vrátiť dôveru ľudí v štát.

Mluvil jste o Evropské unii. Pro mnoho lidí bylo Československo umělým projektem, který pomohl dvěma národům po určitou část století. Je v tomto ohledu Evropská unie něco jiného než umělý projekt, který pomáhá mnoha národům po určitou část jejich historie?

Pre mňa je Európska únia úžasný projekt. V prvom rade nesmieme zabudnúť, ako to vzniklo. Európska únia vznikla ako mierový projekt. Lídri v danom období pochopili, že ak sa krajiny dobre ekonomicky prepoja, tak sa odstráni základné pnutie medzi krajinami a nikto nebude pomýšľať na to, že treba riešiť konflikty násilím, ale naopak, mierovou cestou. Takže na začiatku to bol projekt mieru. Potom z toho vznikal projekt skutočne slobodného pohybu ľudí, tovarov, otvoril sa jeden obrovský trh, ktorý má stále ešte aj dnes viac ako 500 miliónov ľudí.

Dnes čelíme mnohým výzvam, každá krajina čelí výzvam. Sú to veľké výzvy, ako klimatické zmeny, migrácia, terorizmus, ale aj stabilný hospodársky rast. Žiadna krajina, ani tá najväčšia, z hľadiska Európskej únie, to nedokáže riešiť sama. A dokonca by som povedal, v takých tých globálnych otázkach, ako sú klimatické zmeny, ani krajina niekde inde vo svete. My sa musíme spájať. A povedal by som, že zvlášť to platí o krajinách, ktoré sú menšie. Musíme si povedať, ktorou súčasťou sveta chceme byť.

Funguje tak Evropská unie? Není to jenom ideál, jak by to mělo fungovat? Když se ve skutečnosti podíváme na cokoli – na uprchlickou krizi, přístup ke změnám klimatu, ekonomické otázky, teď například italský rozpočet – umí se Evropská unie dohodnout tak, aby byla akceschopná?

Vždy na začiatku každého projektu musí byť vízia. Musí byť nadšenie, taká tá predstava, ako si predstavujeme náš svet o 20, 30, 50 rokov. Ako si to predstavujeme ako bude. A projekt toho, že tu je jedna úžasná Európa, ktorá spolu drží, ktorá má spoločnú ekonomiku, spoločnú zahraničnú politiku, že to dokáže. Ak toto dokáže, tak je to jeden nádherný a fantastický projekt, ktorý prospieva každej krajine. Pravdaže, pri každom takomto projekte, pri každej takejto vízii, nastávajú problémy. Nastávajú aj chyby. Aj Brusel robí chyby. Ale len ten, kto nerobí nič, nerobí chyby. Takže tieto chyby nastávajú.

Problém ja dnes vidím skôr v tom, že zabúdame hovoriť o Európskej únii, o tom, aký je to úžasný projekt. Chýba nám také to nadšenie, také to „wow“. Hlavne pre mladých ľudí, možnosť cestovať, slobodne sa rozhodnúť, kde budem žiť, kde budem pracovať… to je niečo, čo nám sa ani len nesnívalo. Čiže také to povzbudzovanie ľudí a dávanie toho optimizmu. Na druhej strane, potrebujeme si uvedomiť, že je taká kríza národnej identity. Nastáva taká tá otázka: som Čech, som Slovák? Kto som? Keď máme dnes globalizáciu.

Treba povedať, že naše krajiny majú samostatné štáty relatívne krátku dobu. Máme relatívne veľmi krátku samostatnú históriu, po našom rozdelení na Česko a Slovensko. A bývalý prezident Nemecka Gauck raz povedal, že si myslí, že možno tá integrácia prebieha príliš rýchlo. My sme len nedávno vznikli ako nezávislé Česko, nezávislé Slovensko. Dnes už nemáme hranice, Slovensko nemá vlastnú menu, máme euro, na ktoré som nesmierne hrdý. A to sú veci, kedy tá kríza tej identity môže vznikať a zase je úlohou lídrov jednotlivých krajín, aby ukázali áno, Európska únia je úžasný projekt. A buďme hrdí na to, buďme hrdí, že ste Česi, buďme hrdí, že sme Slováci. Jeden sebavedomý, hrdý národ so svojimi pravidlami, možnosťami, so všetkým a históriou, ktorú máme.

Naše země v rámci V4 velmi často vystupují jinak než staré země Evropské unie. Je to dobře?

Vyšehradská štvorka je podľa mňa tiež jeden veľmi úžasný projekt. Je to veľmi dobrý projekt a jeho cieľom, keď vznikal, bolo pomôcť zapojiť naše krajiny do Európskej únie ako takej. To, že máme spoločnú históriu, spoločné záujmy, spoločné problémy, nám dáva takú identitu na to, aby sme niektoré zámery presadzovali spoločne. A je to podľa mňa veľmi úspešný projekt. Na druhej strane, stáva sa, že niektorí lídri z Vyšehradskej štvorky sa často svojimi populistickými názormi schovávajú za V4-ku. Hovoria, že je to názor V4-ky, pritom to vôbec nie je názor V4-ky. A práve niektorí lídri, ktorí tento populizmus radi používajú, ktorí sú súčasťou V4-ky, potom kazia obraz celej V4-ky ako takej. Pritom máme v Čechách, na Slovensku, v Maďarsku aj Poľsku množstvo politikov a ľudí, ktorí vidia skutočne V4-ku ako základy jednej ucelenej super fungujúcej Európskej únie.

Které lídry máte na mysli?

Nerád by som pri tomto slávnostnom dni komentoval jednotlivé mená.

Nakolik se cítíte jako osamocený hlas v rámci lídrů V4?

Pravdou je, že pri niektorých témach zaznievam možno osamotene. Téma utečencov, ľudí, ktorí utekajú pred vojnou a násilím. Ja stále hovorím, že sme už moderné krajiny a je morálnou povinnosťou moderných krajín ukázať ľudskú tvár a ľuďom utekajúcim pred smrťou a násilím vyskúšať pomôcť. Pravdaže musíme riešiť problémy v krajinách, kde vznikajú a chrániť si hranice. To sú veci, s ktorými nikto hádam nebude polemizovať, ale na druhej strane ukázať to, že sme moderní, že sme moderné sebavedomé krajiny, z ktorých v minulosti mnohokrát od nás utekali ľudia, emigrovali, a iné krajiny pomáhali. Tak dnes, a teraz sa nebavíme o ekonomických migrantoch, bavíme sa o utečencoch, ktorí utekajú pred smrťou a násilím, je našou morálnou povinnosťou ukázať našu tvár a uvažovať o tom, ako tým ľuďom dokážeme pomôcť.