Letní čas je u konce. V noci se zastaví vlaky, sváteční neděle bude pětadvacetihodinová

Podzimní změna času je ta, která je méně „nebezpečná“. Tomu, kdo ji zanedbá, nehrozí, že by mu v pondělí ráno třeba ujel vlak, naopak bude všude s velmi výrazným předstihem. Vlaky samotné by měly jet včas, nikoli však s předstihem, a to ani vlaky, které jezdí přes noc. Ty budou mezi druhou a třetí hodinou v noci čekat ve stanicích. U Českých drah se změna času týká jednak osmi dálkových vlaků Euronight s ubytovacími vozy (a přímých vozů, které si tyto vlaky na trase vyměňují) na trasách na Slovensko, do Rakouska, Polska a Maďarska a lůžkových vozů do Curychu, ale také tzv. nočního pražského rozjezdu. V noci na neděli odjíždějí v půl třetí v noci z pražského hlavního nádraží osobní vlaky všemi směry – do Kolína, Kralup, Mělníka, Kladna, Berouna, Benešova i Čerčan. Půl třetí bude tentokrát v noci hned dvakrát, vlaky však pojedou jen jednou, a to již podle nového času (tedy „zimního“ středoevropského). Své noční vlaky vypravují i někteří soukromí dopravci. Spoje Praha–Humenné a zpět Regiojetu i vlaky do Prešova a Košic Leo Expressu se přes noc rovněž na hodinu zastaví. Čekat na nový čas budou také dálkové autobusy, které jezdí přes noc.

Fakta Kde budou noční vlaky čekat Kde budou noční vlaky čekat EN 406 Chopin (Vídeň–Varšava s přímými vozy Praha–Varšava): v Bohumíně

EN 407 Chopin (Varšava–Vídeň s přímými vozy Varšava–Praha): v Bohumíně

EN 442 Slovakia (Humenné–Praha s přímými vozy Varšava–Praha): v Bohumíně

EN 443 Slovakia (Praha–Humenné s přímými vozy Praha–Varšava): v Ostravě

EN 444 Bohemia (Košice–Praha): v Bohumíně

EN 445 Bohemia (Praha–Košice): v Olomouci

EN 476 Metropol (Budapešť–Praha s přímým vozem z Vídně): v Brně

EN 477 Metropol (Praha–Budapešť s přímým vozem do Vídně): v Brně

RJ 1020 Regiojet (Humenné–Praha): v Ostravě-Svinově

RJ 1021 Regiojet (Praha–Humenné): v Žilině

Noční MHD v největších městech jezdí obvykle v pravidelných intervalech, které změna času příliš nenaruší – zkrátka pojedou spoje navíc, které dopravní podniky „ušetřily“ při začátku letního času v březnu. Bude tomu tak například v Brně, kde přijede o jeden rozjezd nočních autobusů více. Noční regionální autobusy ale pojedou pouze jednou, a to většinou již před změnou času, takže třeba autobus N95 z Újezdu u Brna do Brna vyrazí na cestu ve 2:21 SELČ a ve 2:21 SEČ již nepojede. Totéž se týká některých spojů linek N91, N94, 302, 403, 405, 501, 505 a 521. V Ostravě je situace jednodušší, v noci odpadne jen jeden spoj MHD, a to jízda linky 11 ve 2:13 ze zastávky Plynárny, která pojede jen jednou, a to již podle středoevropského času. V Plzni naopak pojede linka N12 od Mrakodrapu ve 2:10 pouze podle letního času, po změně již nepojede, ostatní spoje však ano. Spoje navíc pojedou i v Praze. Výjimkou bude příměstská autobusová linka 955, která jezdí pouze jednou za noc v 1:55. Pojede však již podle středoevropského času, odjede tedy ve 2:55 SELČ. Naposledy? Politici to sotva stihnou Letošní ukončení platnosti letního času provází neobyčejné očekávání. Například České dráhy přidaly na Facebooku k informaci o změně času poznámku „možná je to i naposledy“. Evropská komise totiž letos v létě po veřejné konzultaci, kdy výrazná většina respondentů uvedla, že si přeje střídání času zrušit, avizovala, že připraví příslušný návrh na změnu. „Lidé to chtějí, my to uděláme,“ řekl koncem srpna předseda Komise Jean-Claude Juncker německé veřejnoprávní televizi ZDF.