Výsadkář Ivo Zelinka: Měli jsme spolehlivé metody, jak mezi Afghánci odhalit možné zrádce

Ano, byl to afghánský voják – ale na druhou stranu je potřeba vyvrátit tezi, která se objevila v médiích, že to byla nějaká msta tomu konkrétnímu instruktorovi. Ten voják nejen že vůbec neznal českého instruktora, patřil i do úplně jiného praporu, který nikdy nebyl mentorován českými vojáky. Zároveň ani neměl sebemenší tušení, že střílí na české vojáky. Taliban se k útoku včera večer přiznal a sebevědomě a mylně prohlásil, že zastřelil jednoho Američana a dva Američany zranil.

Byl jsem tam třikrát, pokaždé v úplně jiné části země, v jiné situaci i na jiné funkci. Vybavuji si to samozřejmě mnohokrát, protože z toho čerpám při velení svým vojákům. Určitě to byla zkušenost, na kterou jsem hrdý a která mě jako vojáka obohatila.

My jsme se tehdy soustředili hlavně na bojovou část, čili dostat zraněné zpátky na základnu, aby žádné zbraně či vozidla nepadla do rukou nepřítele. To byla naše první starost. Potom – ve chvíli, kdy jsme se vrátili z plnění toho úkolu – tak samozřejmě se z toho poučit, co příště udělat jinak.

Na druhou stranu přichází informace deníku The New York Times, kde dva afghánští představitelé říkají, že střelba i ten útok mohly být důsledkem něčeho jiného. Je důležité se dozvědět, jakou k tomu měl afghánský voják pohnutku?

Je to důležité, zejména z toho důvodu, abychom tomu dokázali předcházet. Nicméně informace New York Times je mylná.

Takže vy jste přesvědčen o tom, že jde o infiltraci právě Talibanu?

Nejde o to, co si o tom myslí podplukovník Zelinka. Koaličním silám se podařilo afghánského vojáka, který ten útok provedl, dopadnout. Teď probíhají výslechy a zároveň máme nepřímou stopu od Talibanu, který do poslední chvíle neměl tušení, že střílí na české vojáky, k čemuž se sám hloupě přiznal.

Jak často se odehrávají útoky v podobě, kdy se na nich může podílet právě i samotný afghánský voják?

Tohle nebyl typický útok – my tomu kódově říkáme „green on blue“ – protože se vojáci neznali, nebylo to při výcviku, byla to střelba na vzdálenost řádově asi sto metrů. Navíc jedoucí vozidlo po poměrně velké základně, takže těžko říct, jestli to vůbec spadá do této kategorie. Byla to prostě náhoda, střílel na projíždějící vozidlo, to bylo zrovna české, a myslel si, že střílí na vozidlo americké.