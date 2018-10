V sedmnácti obcích místo starosty nastoupil správce. Utrpět tím může rozvoj

„Nemohlo se o ničem rozhodovat, pronajímat pozemky. Myslím si, že to je špatně, že by se měli občané o obec a o to, co se na úřadě děje, zajímat,“ míní starostka Michala Málková (ANO).

Problémy tady začaly už v devadesátých letech minulého století. Tehdejší vedení chtělo obnovit kdysi vyhlášené lázně. Projekt se ale nepodařil a obec se zadlužila. Teď patří k nejzadluženějším v Česku. Ze 120 milionů korun se sice dluh podařilo snížit na 57 milionů, ale Prameny mají stále zablokované účty a nemohou nakládat se svým majetkem.