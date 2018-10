Návrh prezidenta na „vyhladovění“ Senátu je ubohý, míní ústavní právník Kysela

přehrát video Jan Kysela hostem 90’ ČT24

Jedním z hlavních témat rozhovoru s Janem Kyselou bylo mimo jiné to, že chce Miloš Zeman zrušit Senát. Prezident to řekl například při pondělním rozhovoru pro Český rozhlas Radiožurnál. „Přijde mi to ubohé. (…) Pokud zkrátka máme ústavní systém, v němž existují nějaké ústavní orgány, tak je asi vcelku logické, že ty orgány budou obdařeny nějakými penězi k tomu, aby mohly fungovat,“ reagoval na návrh Zemana, ať Poslanecká sněmovna výdaje na Senát podstatným způsobem redukuje. „Zdá se mi, že takovým způsobem se k fungování ústavního systému přistupovat nemá, a nemyslím, že by k tomu měl vyzývat zejména prezident republiky,“ uvedl s tím, že například v sousedním Německu by se něco takového stát nemohlo.

„Ve chvíli, kdy u prezidenta republiky je vcelku evidentní sympatie k autoritářským režimům Ruska nebo Číny, a Českou republiku připodobňuje ke středně velkému čínskému městu, tak asi nelze úplně očekávat, že bude mít nějakou zvláštní afinitu k argumentům o dělbě moci.“ Jan Kysela

Důvodů, proč Senát existuje, je podle Kysely celá řada. V té souvislosti jmenoval například ústavní zákony nebo korekci v zákonodárství. Senát pravděpodobně směřuje ke standardnímu obnovení činnosti Senát přitom podle Jana Kysely pravděpodobně směřuje ke standardnímu obnovení činnosti po volbách. V současné chvíli je potřeba vyčkat, jak budou jednotlivé kluby početné, od toho se pak odvine všechno ostatní. „U Senátu platí, že pokud není, co se týká obsazení funkcí, domluveno všechno, tak v zásadě není domluvené nic,“ vysvětlil. Dále Kysela poukázal na to, že zažité pravidlo, že předsedu Senátu navrhuje ten početně nejsilnější klub, stejně jako zásada takzvané seniority, jsou pouze neformální zvyklosti. „Podstatná je chuť aktérů se domluvit,“ uvedl s tím, že v tom nejsou svazování nějakými zvláštními kodifikovanými pravidly. Jednací řád podle něj vytváří dost široké pole působnosti.

Fakta Kompetence Senátu Kompetence Senátu projednává návrhy zákonů postoupené Poslaneckou sněmovnou (může je schválit, zamítnout či vrátit s pozměňovacími návrhy); ústavní a volební zákony není možné přijmout bez jeho výslovného souhlasu

navrhuje zákony

vyjadřuje se k návrhům legislativních aktů a dalším dokumentům Evropské unie

přijímá zákonná opatření, je-li Poslanecká sněmovna rozpuštěna

dává souhlas k ratifikaci mezinárodních smluv

spolu s Poslaneckou sněmovnou vyhlašuje válečný stav, vyslovuje souhlas s pobytem cizích vojsk na území ČR či s vysláním ozbrojených sil mimo území ČR

předseda Senátu vyhlašuje volbu prezidenta republiky

nově zvolený prezident republiky skládá slib do rukou předsedy Senátu na společné schůzi obou komor, předseda Senátu přijímá abdikaci prezidenta republiky

vyslovuje souhlas se jmenováním soudců Ústavního soudu

volí členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů

pouze Senát může podat se souhlasem Poslanecké sněmovny žalobu proti prezidentu republiky Ústavnímu soudu

předkládá prezidentu republiky návrhy na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání

navrhuje Poslanecké sněmovně 2 kandidáty na funkci Veřejného ochránce práv a 2 kandidáty na funkci jeho zástupce

navrhuje prezidentu republiky kandidáty na funkci předsedy a inspektorů Úřadu pro ochranu osobních údajů

Poslední téma, kterého se rozhovor s Janem Kyselou dotkl, byla otázka změny dvoukolového volebního systému na jednokolový. To navrhuje zejména vládní hnutí ANO. Kysela v té souvislosti zdůraznil potřebu relativně pestrého Senátu, a proto by podle něj nemělo dojít k zavedení systému „vítěz bere vše“, ale k zavedení takového modelu, který by zachoval princip absolutní většiny.