Analýza: ČSSD a její debakl. Bude prohrávat ještě rok?

Sociální demokracii se nevydařily další volby. Již několikáté v pořadí. Loni v říjnu se ze strany velké stala malá. Od voličů získali jen 7,72 procenta hlasů. Přesto se jim podařilo vyjednat podmínky, za nichž byli ochotni vstoupit do vlády s hnutím ANO podporované komunistickou stranou.

Situace se však nezlepšila ani po roce. Letošní říjnové volby do obecních zastupitelstev pro ně skončily neúspěchem. Nejviditelnější je to v Praze, kde se poprvé od roku 1990 neprobojovali do zastupitelstva a nezískali ani jeden mandát. V pořadí zisku hlasů zůstali dokonce i za komunisty. V roce 2014 měla ČSSD v největších městech nad 100 tisíc obyvatel ještě 55 zastupitelů, letos jen 13. Podobně velké ztráty mandátů zaznamenali sociální demokraté i v menších městech či obcích.

Senátní volby: 1 ze 13

Nejvyšší vypovídací hodnotu o krizi sociálně demokratické strany mají právě skončené volby do třetiny Senátu. Před šesti lety, kdy se volilo na stejných místech, uspěla ČSSD ve třinácti obvodech. Už na konci minulého víkendu bylo ale jasné, že strana oslabí. Do druhého kola totiž postoupilo pouze pět kandidátů.

Pokud by strana obhájila alespoň těchto pět mandátů, mohla by to stále vydávat za dílčí úspěch. Mezi těmito kandidáty byli totiž senátoři a senátorky, kteří svůj mandát obhajovali.

Například Božena Sekaninová za obvod Prostějovska. V Senátu byla od roku 2006, a strávila tam tedy dvě funkční období. Teď po 12 letech končí. Porazila ji Jitka Chalánková, bývalá místopředsedkyně TOP 09 a nyní nezávislá kandidátka. Prohra Sekaninové je jedním ze dvou případů, kdy kandidát nedokázal obhájit vítězství z prvního kola.